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الخميس، 29 مارس 2018 11:40 م
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السبت.. إنطلاق المعرض الدولى للكتاب بمكتبة الإسكندرية

الخميس، 29 مارس 2018 11:37 م
السبت.. إنطلاق المعرض الدولى للكتاب بمكتبة الإسكندرية مكتبه الاسكندريه





الإسكندرية جاكلين منير
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تستعد مكتبة الإسكندرية لانطلاق معرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب يوم السبت الموافق 31 مارس الجاريو سيتم خلال بالاشتراك مع جامعة الدول العربية والاتحاد العربى للمكتبات إطلاق الدليل الشامل للمكتبات العربية خلال الافتتاح.

 

وصرح الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، أن هذا المشروع يعزز سبل التعاون بين المكتبات العربية فى ظل عدم توافر قواعد بيانات قوية للمكتبات العربية، وهو ما يؤدى لتضارب الخطط وعدم وجود أسس تعاون قوية.

 

ويشارك فى تقديم الدليل السفيرة هيفاء أبو غزالة؛ الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والدكتور خالد حلبي؛ رئيس الاتحاد العربى للمكتبات والمعلومات. وسوف يعقد بعد الافتتاح الرسمى للمعرض ندوة خاصة لمناقشة المشروع.

 

ويعد الدليل الشامل للمكتبات العربية فى الوطن العربى ركيزة تساهم فى زيادة التواصل والتعاون بين المكتبات العربية وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة الخاصة بقطاع المكتبات فى كل دولة وتكوين قوة اقليمية تتفاعل مع المجتمع الدولى للمكتبات ودليل شامل يتم التعريف به على مستوى الاتحاد الدولى لجمعيات ومؤسسات المكتبات (الإفلا).

 

وكانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة المعلومات والتوثيق) قد دعت بالتعاون مع الاتحاد الدولى لجمعيات ومؤسسات المكتبات (الإفلا) لاجتماع بتاريخ 18 يناير 2016، حضره رؤساء وممثلو جمعيات المكتبات من إحدى عشرة دولة عربية ومُمثل الاتحاد الدولى لجمعيات ومؤسسات المكتبات (الإفلا) التابع لمكتبة الإسكندرية ورئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية المصرية، إلى جانب ممثلى المندوبيات الدائمة للملكة العربية السعودية وجمهورية العراق وفلسطين.

 

ويهدف مشروع الدليل الشامل للمكتبات فى الوطن العربى إلى تعزيز سُبل التعاون بين المكتبات فى الدول العربية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمكتبيين والمهنيين والباحثين على مستوى الوطن العربي، وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة الخاصة بقطاع المكتبات فى كل دولة، ودعم عمليات التطوير والتخطيط لمتخذى القرار فى المكتبات العربية بمختلف أنواعها، والتعريف بالمكتبات فى الدول العربية على مستوى الاتحاد الدولى لجمعيات ومؤسسات المكتبات (الإفلا) , يعد هذا المشروع أول مشاريع إدارة المنظمات الثقافية المتخصصة بقطاع الخدمات والمشروعات المركزية بمكتبة الإسكندرية.

 


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