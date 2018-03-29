





موسكو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية خروج أكثر من 135 ألف شخص من الغوطة الشرقية فى ريف دمشق اليوم الخميس، منذ بداية تطبيق الهدنات الإنسانية اليومية فى شهر فبراير الماضى.

وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن خروج مسلحى (فيلق الرحمن) من الغوطة الشرقية مازال مستمرا بموجب الاتفاق المبرم بين المركز الروسى للمصالحة فى سوريا وقيادات التنظيم، حيث غادر 5290 من المسلحين وأفراد عائلاتهم المنطقة عبر ممر إنسانى، متجهين فى 89 حافلة إلى إدلب، فيما بلغ العدد الإجمإلى للذين تم نقلهم من معبر عربين إلى إدلب 24912 شخصا منذ بداية تنفيذ الاتفاق فى 24 مارس الحالى.

وتقوم الشرطة السورية تحت إشراف ضباط مركز المصالحة الروسى وممثلى الهلال الأحمر السورى بتأمين الحافلات على امتداد مسار رحلتهم إلى الشمال.

وأكدت وزارة الدفاع أن 28 بلدة سورية فى محافظتى دير الزور وحلب انضمت إلى اتفاق وفق إطلاق النار، ليبلغ العدد الإجمإلى للبلدات المشمولة بهذا النظام 2482 بلدة.