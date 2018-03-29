الدفاع الروسية: النازحين يبدؤون العودة للغوطة فى سوريا من الأحد للإثنين







(رويترز)

نسبت وكالة الإعلام الروسية إلى وزير الدفاع سيرجى شويجو قوله لمبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستافان دى ميستورا اليوم الخميس إن النازحين قد يبدأون العودة إلى الغوطة الشرقية فى سوريا بحلول الأحد أو الإثنين.

وتمكن الجيش العربى السورى، من السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضى فى منطقة الغوطة السورية، واتفق مع بعض المسلحين على الخروج منها.