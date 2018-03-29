الدفاع الجوى السعودى يعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون على جازان







كتب محسن البديوى

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية صاروخًا باليستيًا أطلقته الميليشيا الحوثية على مدينة جازان، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" فى خبر عاجل منذ قليل.