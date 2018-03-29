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الخميس، 29 مارس 2018 09:37 م
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الدفاع الجوى السعودى يعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون على جازان

الخميس، 29 مارس 2018 09:10 م
الدفاع الجوى السعودى يعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون على جازان صورة أرشيفية





كتب محسن البديوى
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اعترضت الدفاعات الجوية السعودية صاروخًا باليستيًا أطلقته الميليشيا الحوثية على مدينة جازان، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" فى خبر عاجل منذ قليل.

 

 

 


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السعوديه

جازان

الحوثيين

اليمن

صاروخ باليستى




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