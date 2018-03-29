الدفاع الجوى السعودى يعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون على جازان

الدفاع الجوى السعودى يعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون على جازانالخميس، 29 مارس 2018 09:10 م
صورة أرشيفية
كتب محسن البديوى
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اعترضت الدفاعات الجوية السعودية صاروخًا باليستيًا أطلقته الميليشيا الحوثية على مدينة جازان، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" فى خبر عاجل منذ قليل.
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