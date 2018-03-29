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"الداخلية الكويتية": أصدرنا 196 ألف رخصة قيادة للجالية المصرية فى الكويت

الخميس، 29 مارس 2018 09:26 ص
"الداخلية الكويتية": أصدرنا 196 ألف رخصة قيادة للجالية المصرية فى الكويت الشرطة الكويتية ـ صورة أرشيفية





الكويت(أ ش أ)
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أعلن الوكيل المساعد لشئون المرور بوزارة الداخلية الكويتية اللواء فهد الشويع أن عدد رخص القيادة التى تم إصدارها للمقيمين من أبناء الجالية المصرية فى الكويت بلغ 196 ألف رخصة.

ونفى الشويع - فى تصريح للصحفيين عقب حضوره حفل تكريم الفائزين فى مسابقة النادى العلمى لميكانيكا السيارات والأنظمة المرورية الـ 26، الذى أقيم أمس تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتى الشيخ خالد الجراح - (نفى) ما تردد عن إصدار 330 ألف رخصة قيادة للمقيمين من أبناء الجالية المصرية، مؤكدا عدم صحة تلك الترديدات.

وفيما يتعلق بالمخالفات الجسيمة التى يجوز معها إبعاد الوافد عن البلاد، قال الشويع "لا إبعاد للوافدين إلا فى مخالفتين اثنتين فقط، وهما القيادة دون رخصة، وتحميل ركاب دون صفة أو ترخيص يجيز ذلك"، لافتا إلى أن وزارة الداخلية تسخر إمكانياتها لنشر الثقافة والتوعية المرورية.

يشار إلى أن الإحصائية السنوية الصادرة عن الإدارة العامة للمرور الكويتى، قد أعلنت - بداية الأسبوع الجارى - عن وقوع نحو 71 ألف حادث مرورى، ومقتل 428 شخصا فى حوادث مرورية خلال عام 2017 .

 


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