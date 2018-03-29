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الخميس، 29 مارس 2018 11:01 م
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الخارجية الروسية: موسكو لا تخطط لزيادة عدد مناطق خفض التصعيد فى سوريا

الخميس، 29 مارس 2018 10:06 م
الخارجية الروسية: موسكو لا تخطط لزيادة عدد مناطق خفض التصعيد فى سوريا سوريا





أ ش أ
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نفى وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، وجود خطط لدى بلاده لزيادة عدد مناطق خفض التصعيد فى سوريا.

وقال لافروف - للصحفيين اليوم الخميس، بعد لقائه فى موسكو بالمبعوث الأممى إلى سوريا استفان دى ميستورا - : "كما تعلمون أن مناطق خفض التصعيد كانت نتيجة الاتفاقيات بين روسيا وتركيا وإيران"، مؤكدًا عدم وجود أى خطط على الأقل فى المرحلة الحالية لزيادة عدد هذه المناطق.

 


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