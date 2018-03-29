الحماية المدنية تنجح فى إخماد حريق شقة بمصر القديمة دون إصابات







كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق داخل شقة سكنية فى مصر القديمة، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق السكنية فى مصر القديمة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.