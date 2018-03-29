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البيئة إعادة 4 سلاحف بحرية مهددة بالانقراض لمياه البحر المتوسط خلال 48 ساعة

الخميس، 29 مارس 2018 10:15 ص
البيئة إعادة 4 سلاحف بحرية مهددة بالانقراض لمياه البحر المتوسط خلال 48 ساعة إعادة 4 سلاحف بحرية مهددة بالانقراض لمياه البحر المتوسط





كتبت آية دعبس
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أكد محمد شهاب عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة أنه تم إطلاق 4 سلاحف بحرية  فى عدد من المحافظات والمناطق الساحلية إلى بيئتها الطبيعية  خلال اليومين الماضين، بعد مصادرتهم  واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالتعاون مع الجهات المعنية.

كانت  غرفة عمليات وزارة البيئة قد تلقت بلاغ بوجود سلحفاة بحرية من النوع  logger head  ( السلحفاة كبيرة الرأس ) بأحد محلات بيع الأسماك بالمنصورة  حيث تم تشكيل  لجنة من شرطة البيئة وإدارة المناطق الساحلية والشئون القانونية بفرع  جهاز  شئون البيئة بالمنصورة  للتوجه لموقع البلاغ حيث تم مصادرة السلحفاة  وإطلاقها مرة أخري بمياه البحر المتوسط .

كما تلقت  غرفة عمليات محميات المنطقة الشمالية بلاغ من رئيس فريق إنقاذ السلاحف والحياة البحرية  بالإسكندرية بوجود عدد 2 سلحفاة من النوع  Green Turtle  ( السلحفاة الخضراء ) بأحد محلات بيع الأسماك بمدينة دمياط الجديدة حيث تمكن فريق التدخل السريع بمحميات المنطقة الشمالية بقطاع دمياط بورسعيد من مصادرة السلحفتين وإعادة إطلاقهما مرة أخري  بنطاق محمية أشتوم الجميل بمحافظة بورسعيد.

وفى ذات الإطار وبالتعاون مع إدارة البيئة بجهاز القري السياحية بالساحل الشمالي الغربي تم مصادرة وإطلاق سلحفاة بحرية من النوع كبيرة الرأس والتي عثر عليها داخل شباك أحد الصيادين بالميناء داخل مركز مارينا العلمين وتم إعادة إطلاق السلحفاة داخل المياه مرة أخري .

جديرا بالذكر  أن موسم خروج السلاحف البحرية للاقتراب من الشواطئ استعدادا للخروج لوضع البيض يبدأ سنويا بنهاية شهر مايو وحتي منتصف شهر سبتمبر كل عام  وقد تم تشكيل مجموعات عمل للرصد بطول قطاعات المسئولية بمحميات المنطقة الشمالية .

 

إعادة 4 سلاحف بحرية مهددة بالانقراض لمياه البحر المتوسط (1)
إعادة 4 سلاحف بحرية مهددة بالانقراض لمياه البحر المتوسط (1)

 

إعادة 4 سلاحف بحرية مهددة بالانقراض لمياه البحر المتوسط (2)
إعادة 4 سلاحف بحرية مهددة بالانقراض لمياه البحر المتوسط (2)

 


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سلاحف بحرية

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