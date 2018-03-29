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الخميس، 29 مارس 2018 11:01 م
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البنتاجون: مقتل 4 مسلحين فى غارات جوية على اليمن

الخميس، 29 مارس 2018 10:53 م
البنتاجون: مقتل 4 مسلحين فى غارات جوية على اليمن طائرة مسيرة - أرشيفية





(رويترز)
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قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الخميس إن غارة جوية نفذها الجيش الأمريكى فى اليمن أسفرت عن مقتل أربعة من مسلحى تنظيم القاعدة فى سابع غارة من نوعها هناك هذا الشهر.

وأضاف البنتاجون فى بيان، إن الضربة ضد فرع القاعدة المعروف باسم تنظيم القاعدة فى جزيرة العرب نفذت قرب البيضاء.

وقال البيان: "لم يكن هناك وجود لمدنيين وبالتالى لم يصب أو يقتل مدنى نتيجة للغارة".

 


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