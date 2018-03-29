البرلمان اللبنانى يوافق على ميزانية الدولة للعام 2018

البرلمان اللبنانى يوافق على ميزانية الدولة للعام 2018الخميس، 29 مارس 2018 08:38 م
البرلمان اللبنانى
(رويترز)
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وافق البرلمان اللبنانى اليوم الخميس على ميزانية الدولة للعام 2018 التى تتوقع عجزا قدره 4.8 مليار دولار، بانخفاض ضئيل عن ميزانية 2017 .
ووفقا لإحصاء فى جلسة مجلس النواب صوت 50 نائبا بالموافقة على مشروع الميزانية بينما عارضه نائبان وامتنع 11 نائبا عن التصويت.
وتتعرض حكومة لبنان، إحدى أكثر الحكومات المدينة فى العالم، لضغوط لإظهار أنها مستعدة لتنفيذ إصلاحات فى المالية العامة قبل مؤتمر للمانحين الدوليين فى أبريل.
وفى العام الماضى أصدر لبنان أول ميزانية منذ 2005، بعد سنوات من المشاحنات بين الأحزاب المتنافسة تسببت فى شلل سياسى فى البلاد.
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