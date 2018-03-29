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الإمارات تستأنف رحلاتها من وإلى تونس بعد أزمة منع التونسيات

الخميس، 29 مارس 2018 01:27 م
الإمارات تستأنف رحلاتها من وإلى تونس بعد أزمة منع التونسيات أول طيارة إمارتية تصل مطار تونس بعد الأزمة





كتبت آمال رسلان
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استأنفت شركة الخطوط الإماراتية رحلاتها الجوية من وإلى تونس، وأظهر فيديو تم نشره أمس الأربعاء، عبر موقع ''aerotunisie'' طائرة الإماراتية فور وصولها إلى مطار تونس قرطاج.

وكانت الإمارات قد رفعت إجراءات المنع الذى طال المواطنات التونسيات بعد التوصل إلى اتفاق تلتزم بمقتضاه الشركة الإماراتية باحترام القوانين والمعاهدات الدولية وإحكام الاتفاقية الثنائية فى مجال النقل الجوى المبرمة بين تونس ودولة الامارات.

وكان كمال ميلاد مدير عام الطيران المدنى التونسى، قد أعلن فى وقت سابق أنه تم الاتفاق بعد إجراء عدد من الاتصالات المباشرة مع الجانب الإماراتى وعلى أعلى مستوى، على استئناف الخطوط الإماراتية رحلاتها الجوية من وإلى تونس يوم 25 مارس القادم.

وأضاف فى تصريح لإذاعة "شمس اف ام"، أن هذا التوقيت تم اعتماده من قبل المنظمة الدولية لشركات النقل الجوى التى تفرض على شركات الطيران ضبط برنامج رحلاتها خاصة وأن الموسم الشتوى قد انتهى والموسم الصيفى سينطلق يوم 25 مارس القادم.

وأفاد أن هذا التأخير يعتبر عاديا لأن شركات الطيران تبرمج رحلاتها حسب المواسم والطائرات ولها التزامات على خطوط أخرى، مشيرا إلى أن "الإشكال انتهى والخطوط الإماراتية مستعدة للعودة ونحن كذلك".

يذكر أنه فى 22 ديسمبر الماضى، منعت شركة طيران الإمارات تونسيات، باستثناء الحاصلات على الإقامة أو صاحبات الجوازات الدبلوماسية، من السفر على متن طائراتها المتجهة من مطار قرطاج الدولى إلى دبى، وذكرت وزارة النقل التونسية، وطالبت الحكومة التونسية من سفير الإمارات توضيح موقف بلاده، وقررت منع هبوط طيران الإمارات فى الأراضى التونسية.


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