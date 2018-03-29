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الخميس، 29 مارس 2018 01:03 م
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استقرار أسعار الذهب مع انحسار مخاوف كوريا الشمالية والتجارة العالمية

الخميس، 29 مارس 2018 12:49 م
استقرار أسعار الذهب مع انحسار مخاوف كوريا الشمالية والتجارة العالمية الذهب





(رويترز)
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استقرت أسعار الذهب بدرجة كبيرة اليوم الخميس، بعد يوم من تسجيلها أكبر انخفاض لجلسة واحدة بالنسبة المئوية فى نحو تسعة أشهر فى ظل انحسار التوترات بشأن كوريا الشمالية والتجارة العالمية.

 

وفى استقر السعر الفورى للذهب دون تغير يذكر عند 1325.16 دولار للأوقية "الأونصة"، بعد أن سجل فى وقت سابق 1322.50 دولار وهو أدنى مستوياته منذ 21 مارس.

 

كانت الأسعار انخفضت 1.5% أمس الأربعاء فى أكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية منذ الثالث من يوليو 2017.

 

واستقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم إبريل عند 1324 دولارا للأوقية.

 

وقال كاميرون ألكسندر المحلل لدى جى.اف.ام.اس لاستشارات أسواق المعادن المملوكة لتومسون رويترز "كانت هناك علاوة فى سعر (الذهب) بسبب مسألة التجارة والوضع مع كوريا الشمالية. كل من هذين التوترين يبدو أقل احتقانا فى الوقت الحالى."

 

واستقرت الفضة فى المعاملات الفورية بعد أن تراجعت إلى 16.20 دولار للأوقية وهو أقل سعر لها فى أسبوع. وتتجه الفضة لتسجيل أسوأ أداء ربع سنوى لها فى ثلاثة أرباع.

 

وارتفع البلاتين 0.5% إلى 936.30 دولار للأوقية بعد أن سجل الجلسة السابقة أدنى مستوياته فى نحو ثلاثة أشهر. والمعدن منخفض نحو 5% منذ بداية الشهر وبصدد أسوأ شهر له منذ سبتمبر.

 

وارتفع البلاديوم 0.3% إلى 968.90 دولار للأوقية. يتجه المعدن لفقد أكثر من 7% هذا الشهر وهو ما سيكون أشد انخفاض منذ ديسمبر 2016 وهو متراجع أكثر من 8% منذ بداية الربع فى أسوأ أداء له منذ الربع المنتهى فى ديسمبر 2015.


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