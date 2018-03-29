إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى لسوء الأحوال الجوية ووقف الأنشطة البحرية

إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى لسوء الأحوال الجوية ووقف الأنشطة البحريةالخميس، 29 مارس 2018 01:08 ص
ميناء شرم الشيخ
كتب أحمد جودة
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أعلن ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر عن إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء لسوء الأحوال الجوية، مما أدى إلى انعدام الرؤية وشدة الرياح التى تتراوح ما بين 20-28 عقدة شمالية غربية، وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 امتار و الضغط 1002 درجة وحالة البحر مضطربة جدا.
ميناء شرم الشيخ
وأضافت وزارة النقل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عن إيقاف كافة الانشطة البحرية، وذلك على كافة الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية، وذلك على هامش هبوب عواصف رملية وترابية ضربت البلاد بمحافظات الجمهورية المختلفة.
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