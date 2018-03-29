إصابة 5 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى شرق قطاع غزة

إصابة 5 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى شرق قطاع غزةالخميس، 29 مارس 2018 07:38 م
اشتباكات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين
أ ش أ
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أصيب 5 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى شرق قطاع غزة، مساء اليوم الخميس.
وقالت مصادر محلية "إن مواطنين اثنين قد أصيبا قرب المقبرة الشرقية شرق مدينة غزة، فيما أصيب آخران شرق بلدة خزاعة بمحافظة خان يونس جنوب القطاع، أحدهما بالرصاص والآخر بقنبلة غاز فى وجهه، كما أصيب مواطن بنيران قوات الاحتلال شرق مخيم البريج وسط القطاع".
وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحى وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مجموعة من المواطنين اقتربت من السياج الفاصل.
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