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إصابة ربة منزل فى انهيار عقار بالمنوفية

الخميس، 29 مارس 2018 12:09 م
إصابة ربة منزل فى انهيار عقار بالمنوفية انهيار منزل - صورة أرشيفية





المنوفية - محمود شاكر
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أصيبت ربة منزل بإصابات متفرقة إثر انهيار جزء من منزلها بدائرة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

 

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بسقوط جزء من منزل بقرية ميت خلف دائرة المركز.

 

بالانتقال والفحص والمعاينة تبين أن العقار مكون من طابق واحد، ومشيد بالطوب الأحمر والطين، ومسقوف بالأخشاب، على مساحة 80 مترا تقريباً ملك "م.ع.م" 35 سنة عامل مقيم بذات الناحية وتلاحظ سقوط سقف إحدى الغرف نظراً لقدم المبنى.

 

نجم عن الحادث إصابة "ع.ف.ا" 35 سنة ربة منزل بكدمات متفرقة بالجسم، واشتباه كسر بالقدم اليمنى، وتم نقلها إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى، وبسؤال مالك العقار أورى بمضمون ما جاء بالفحص، ونفى الشبهة الجنائية.

 

تم إخطار الوحدة المحلية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1811 إدارى مركز شبين الكوم لسنة 2018، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.


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