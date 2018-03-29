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الخميس، 29 مارس 2018 01:19 م
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إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بقرى دمياط والزرقا

الخميس، 29 مارس 2018 01:02 م
إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بقرى دمياط والزرقا إزالة تعديات بدمياط





دمياط-معتز الشربينى
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قاد المهندس ماهر سويلم وكيل وزارة الزراعة بدمياط عدة حملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بزمام جمعية العدلية التابعة لمركز دمياط ،وجمعية الزعاترة التابعة لمركز الزرقا ،بالتعاون مع جهاز حماية الأراضى بالمديرية والأجهزة الأمنية بقيادة اللواء مجدى أبو العز مدير الأمن وجهاز تحسين الأراضى.

وأكد سويلم خلال الحملات على أن التصدى للتعديات على الأراضى الزراعية هو ملف فى غاية الأهمية ويتم العمل به على قدم وساق ليلا نهارًا دون انقطاع أى كانت الظروف أو المعوقات .

ومن ناحية أخرى قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برئاسة اللواء هشام كمال عثمان بإزالة حالة تعدى على أرض زراعية فى المهد بقرية عزبة البط بالعنانية بمتابعة رئيس الوحدة المحلية بالعنانية على مساحة 150 م2 تقريبا حيث تم رد الأرض لأصلها و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، بتشديد أعمال حماية الأراضى والتصدى بكل حزم للتعديات على الأراضى الزراعية خلال الفترة الحالية.

 


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