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إجراء قرعة الحج للعاملين بمديرية أوقاف الإسكندرية

الخميس، 29 مارس 2018 12:37 م
إجراء قرعة الحج للعاملين بمديرية أوقاف الإسكندرية الشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية





الإسكندرية – أسماء على بدر
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أجرت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، صباح اليوم الخميس، القرعة العلنية لاختيار مرشحين من بين العاملين بالمديرية للدخول فى القرعة العلنية التى ستجرى بديوان عام الوزارة، والتى سيمنح الفائزين بها فرصة أداء فريضة الحج لهذا العام على نفقة الوزارة.

وأجرى الشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، بحضور جميع قيادات الدعوة بالمديرية، القرعة العلنية من الخارجين على المعاش من العاملين بمقر ديوان عام المديرية، وممن رشحوا من الإدارات الفرعية.

وأسفرت القرعة العلنية عن فوز الشيخ عبد العاطى محمود عبد العاطى، باحث دعوة بإدارة أوقاف المنتزه، كمرشح أساسى، والعامل يحيى خليفة داود بإدارة أوقاف الجمرك، كمرشح احتياطى، على أن يقوم المرشحين بحضور القرعة العلنية التى ستتم بديوان عام الوزارة، لاختيار الفائزين بأداء فريضة الحج لهذا العام على نفقة الوزارة، وذلك تقديراً من الوزارة على ما قدموه من جهدا وإخلاص فى العمل طوال فترة عملهم فى الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.

وأكد "العجمى" حرص الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على إجراء القرعة بجميع الجهات التابعة للوزارة، والتى تشمل ديوان عام الوزارة والمديريات الإقليمية وهيئة الأوقاف المصرية، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومستشفى الدعاة بكل شفافية، حتى تتاح الفرصة للجميع لنيل هذا الشرف العظيم.

وتمنى العجمى، من الله سبحانه وتعالى، أن يوفق الجميع فى أداء المناسك والدعاء لمصر الغالية بأن يحفظها الله من كل شر، وأن يرزقنا جميعا حج واعتمار بيته الحرام، وزيارة قبر الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم السلام.


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