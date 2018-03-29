أسعار العملات اليوم الخميس 29-3-2018 وانخفاض ملحوظ لليورو والاسترلينى







كتبت: دانه الحديدى

تباينت أسعار العملات بين الاستقرار والانخفاض مقابل الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 29-3-2018، حيث استقر سعر الدولار الأمريكى والريال السعودى بمختلف البنوك، فيما انخفضت بشكل ملحوظ اسعار اليورو والجنيه الاسترلينى والدينار الكويتى.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر جاءت أسعار العملات كالتالى:

سعر الدولار فى مصر

واصل سعر الدولار استقراره، مسجلاً فروقاً طفيفة من بنك لآخر، وبلغ متوسط السعر اليوم وفقاً للبنك المركزى المصرى 17.593 جنيه للشراء، و 17.691 جنيه للبيع.



سعر الدولار

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.5933 جنيه للشراء

17.6917 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.56 جنيه للشراء

17.66 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.56 جنيه للشراء

17.66 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.59 جنيه للشراء

17.69 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.59 جنيه للشراء

17.69 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

واصل سعر اليورو الأوروبى هبوطه مقابل الجنيه المصرى،بقيمة وصلت إلى 15 قرشا، مسجلا فى أحدث بيانات البنك الأهلى، 21.58 جنيه للشراء، و 21.77 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

انخفض سعر الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه المصرى، بقيمة بتجاوزت 13 قرشا، بالغاً فى تعاملات البنك الأهلى المصرى 24.63 جنيه للشراء، و 24.87 للبيع.



الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى

انخفض سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى، بالغاً فى آخر تعاملات البنك الأهلى المصرى، منذ قليل، 58.49 للشراء ، فيما استقر سعر البيع مسجلا 58.95 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، بالغاً 4.67 جنيه للشراء، 4.70 جنيه للبيع، وفقاً لآخر بيانات البنك الأهلى.

الجنيه المصرى اليوم

الحكومة تقترض 15.7 مليار جنيه من البنوك اليوم

يطرح البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ15.7 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 182 يومًا، 7.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 8.2 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.