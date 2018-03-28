ولى العهد السعودى يجتمع مع 40 مسئولا تنفيذيًا من الشركات العالمية بنيويورك







الرياض أ ش أ

اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد السعودى، اليوم الأربعاء فى نيويورك، مع أكثر من 40 مسؤولاً تنفيذيًا من الشركات العالمية الكبرى.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" فقد استعرض بن سلمان خلال الاجتماع ، ثلاثة مشاريع تنموية كبرى فى المملكة العربية السعودية، وهى مشروع "نيوم"، ومشروع البحر الأحمر، ومشروع القدية.

وتحدّث ولى العهد السعودى خلال الاجتماع عن أهمية هذه المشاريع ومساهمتها فى الارتقاء بمستقبل المملكة والمنطقة ككل على صعيد الأثر الاقتصادى وتحقيق الرفاه الاجتماعي، مؤكداً على التزام المملكة بالريادة البيئية والاستدامة كجزء لا يتجزأ من الجهود المبذولة فى هذا السياق.