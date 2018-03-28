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ولى العهد السعودى: المملكة تتعاون مع الأمم المتحدة لحل مشكلات المنطقة

الأربعاء، 28 مارس 2018 08:52 ص
ولى العهد السعودى: المملكة تتعاون مع الأمم المتحدة لحل مشكلات المنطقة ولى العهد السعودى والأمين العام للأمم المتحدة





نيويورك (أ ش أ)
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أكد صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أن المملكة تدافع عن مصالحها وتحافظ على أمنها، وتعمل مع حلفائها فى الشرق الأوسط ‏لأمن المنطقة واستقرارها.

ونقلت قناة العربية الأخبارية اليوم الأربعاء، عن ولى العهد قوله - فى كلمة عقب لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس - إن المملكة حريصة على الحلول السياسية لأزمات الشرق الأوسط بالتعاون مع الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن السعودية عضو فعال ومساهم عبر التاريخ فى حماية مصالح الأمم المتحدة وملتزمة بقوانينها منذ القدم.

واعتبر أن المشكلات فى الشرق الأوسط هى مع الأفكار التى لا تؤمن بمبادئ الأمم المتحدة وتنتهك بشكل صارخ كل قوانينها وأعرافها.

من جانبه، أعرب جوتيريس - فى أول لقاء مع ولى العهد - عن امتنانه العميق للوفاء بالتعهد السخى الذى أعلنته السعودية والإمارات فى يناير بشأن تقديم 930 مليون دولار لصندوق تمويل العمل الإنسانى فى اليمن .

والتقى الأمير محمد بن سلمان مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس فى مقر المنظمة الدولية بنيويورك،وناقش الجانبان عددا من الملفات الساخنة فى الشرق الأوسط.

 


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