وكيل مجلس النواب: نتيجة الانتخابات الرئاسية ستكون مشرفة لمصر والمصريين







كتبت نور على

قال السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إن اليوم الثالث من أيام التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2018 شهد إقبالا كثيفا من الناخبين، وإن النتيجة ستكون مشرفة لمصر والمصريين.

وأضاف "الشريف"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الشعب المصرى يضرب كل الأمور المعهودة والأرقام القياسية فى حب الوطن والتعبير عن محبته وتفانيه فى خدمته وما يحقق مصالحه، من خلال توافده على اللجان الانتخابية، متابعا: "التقارير التى تلقتها غرفة العمليات بنقابة الأشراف تؤكد أن المحافظات المختلفة تشهد كثافة فى الحضور والتصويت".

وأشار وكيل أول مجلس النواب فى تصريحاته، إلى أن المواطن المصرى البسيط ذهب للإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية طواعية، حبا فى بلده ورغبة فى دعمه، وهذا رد كافٍ على أعداء الوطن، ويؤكد أن مصر محفوظة من الله، وأن المصريين جميعا يد واحدة من أجل مصلحة الوطن.