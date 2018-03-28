video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 مارس 2018 06:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وكيل مجلس النواب: نتيجة الانتخابات الرئاسية ستكون مشرفة لمصر والمصريين

الأربعاء، 28 مارس 2018 05:02 م
وكيل مجلس النواب: نتيجة الانتخابات الرئاسية ستكون مشرفة لمصر والمصريين النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب





كتبت نور على
إضافة تعليق

قال السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إن اليوم الثالث من أيام التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2018 شهد إقبالا كثيفا من الناخبين، وإن النتيجة ستكون مشرفة لمصر والمصريين.
 
وأضاف "الشريف"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الشعب المصرى يضرب كل الأمور المعهودة والأرقام القياسية فى حب الوطن والتعبير عن محبته وتفانيه فى خدمته وما يحقق مصالحه، من خلال توافده على اللجان الانتخابية، متابعا: "التقارير التى تلقتها غرفة العمليات بنقابة الأشراف تؤكد أن المحافظات المختلفة تشهد كثافة فى الحضور والتصويت".
 
وأشار وكيل أول مجلس النواب فى تصريحاته، إلى أن المواطن المصرى البسيط ذهب للإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية طواعية، حبا فى بلده ورغبة فى دعمه، وهذا رد كافٍ على أعداء الوطن، ويؤكد أن مصر محفوظة من الله، وأن المصريين جميعا يد واحدة من أجل مصلحة الوطن.

كانت قد انطلقت صباح الاثنين الماضى، الانتخابات الرئاسية 2018، التى يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمرشح موسى مصطفى موسى، وتستقبل اللجان الفرعية على امتداد محافظات مصر 59 مليون ناخب تشملهم قاعدة بيانات الناخبين، من الاثنين حتى الأربعاء، ومن المنتظر إعلان نتيجة الجولة الأولى الاثنين المقبل 2 أبريل.

يُذكر أن عدد من يحق لهم التصويت فى أنحاء مصر يبلغ 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية، تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاضٍ تقريبا، يعاونهم 110 آلاف موظف.

وكان ملايين المصريين المقيمين بالخارج قد صوتوا فى الانتخابات، عبر 139 مقرا انتخابيا فى السفارات والقنصليات المصرية بأنحاء العالم، وامتد التصويت من الجمعة 16 حتى الأحد 18 مارس الجارى، وشهدت الأيام الثلاثة إقبالا حاشدا واحتفالات من آلاف المصريين الذين شاركوا فى السباق، ومن المقرر إعلان نتائج تصويت المصريين بالخارج ضمن النتائج المجمعة للانتخابات مطلع أبريل.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انتخابات الرئاسة 2018.. سيارات تبث أغنية "تسلم الأيادى" تجوب شوارع أوسيم

موعد اعلان النتائج

نتيجة الانتخابات

نتيجة انتخابات 2018

نتيجة الانتخابات المصرية

انتخابات الرئاسة

انتخابات مصر

الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة المصرية

الانتخابات

لجان الانتخابات

انتخابات الرئاسة المصرية 2018

الانتخابات المصرية

اعرف لجنتك

اللجنة الوطنية للانتخابات

الانتخابات فى مصر

بالرقم القومى




لا تفوتك
عمليات الداخلية: انتظام التصويت فى ثالث أيام انتخابات الرئاسة بالجمهورية

عمليات الداخلية: انتظام التصويت فى ثالث أيام انتخابات الرئاسة بالجمهورية

صور.. حشود أمام لجان حدائق حلوان للتصويت فى أخر أيام الاقتراع الرئاسى

صور.. حشود أمام لجان حدائق حلوان للتصويت فى أخر أيام الاقتراع الرئاسى

مكاسب الفراعنة رغم السقوط أمام البرتغال واليونان فى معسكر سويسرا.. كوبر يطمئن على حراسة المرمى.. منتخب مصر يعتاد اللعب أمام الكبار ووسط الثلوج.. عودة مروان محسن.. وعبد الله السعيد لم يتأثر بأزمة القطبين

مكاسب الفراعنة رغم السقوط أمام البرتغال واليونان فى معسكر سويسرا.. كوبر يطمئن على حراسة المرمى.. منتخب مصر يعتاد اللعب أمام الكبار ووسط الثلوج.. عودة مروان محسن.. وعبد الله السعيد لم يتأثر بأزمة القطبين

إصابة كوبر بـ"ضيق تنفس" قبل عودة المنتخب من سويسرا

إصابة كوبر بـ"ضيق تنفس" قبل عودة المنتخب من سويسرا

من غير أفورة.. 3 خطوات جديدة لعمل مكياج هتنور وشك

من غير أفورة.. 3 خطوات جديدة لعمل مكياج هتنور وشك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة