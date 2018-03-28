وفاة شخصين إثر حادث تصادم بطريق مصر إسكندرية الزراعى

حادث - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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لقى شخصان مصرعهما إثر حادث تصادم دراجة نارية بسيارة نقل بطريق مصر إسكندرية الزراعى، تم نقل المتوفين إلى مستشفى طوخ وتولت النيابة التحقيق.
تلقت اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، إخطارا، بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية يستقلها شخصان وسيارة نقل، أسفر الحادث عن وفاة شخصين مستقلى الدراجة النارية، تم نقل المتوفين إلى مستشفى طوخ وتولت النيابة التحقيق.
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