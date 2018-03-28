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الأربعاء، 28 مارس 2018 03:22 م
خالد صلاح
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وصول القافلة الأولى من مقاتلى الغوطة الشرقية وعائلاتهم إلى ريف حماة الشمالى

الأربعاء، 28 مارس 2018 12:34 م
وصول القافلة الأولى من مقاتلى الغوطة الشرقية وعائلاتهم إلى ريف حماة الشمالى نقل المسلحين من الغوطة - أرشيفية





أ ش أ
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أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان (مقره لندن)، بوصول القافلة الأولى ضمن الدفعة الرابعة من مقاتلى الغوطة الشرقية وعائلاتهم إلى قلعة المضيق فى ريف حماة الشمالى الغربى.

وقال المرصد - وفقا لما ذكرته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأربعاء - إن القافلة تضم نحو 52 حافلة على متنها أكثر من 3 آلاف شخص، مشيرا إلى أن القافلة الثانية ستصل إلى قلعة المضيق خلال ساعات، وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت - فى وقت سابق اليوم - خروج 128 ألف شخص من الغوطة الشرقية منذ بداية الهدنة الإنسانية فى فبراير الماضى.

 

 


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