وسائل إعلام سعودية: مليشيا الحوثى تسرق النفط الخام من أنبوب غرب اليمن







أ ش أ

ذكرت قناة (العربية) الإخبارية الليلة أن مليشيات الحوثى دمرت أنبوبا لنقل النفط يربط بين حقل (صافر) وميناء (رأس عيسى) على البحر الأحمر غرب اليمن.

ونقلت القناة عن مصادر يمنية ميدانية قولها إن المسلحين الحوثيين يصنعون ثقوبا فى الأنبوب الذى يمر فى الأراضى الخاضعة لسيطرتهم، ويملأون البراميل بالنفط الخام ويبيعونه للمزارعين فى الساحل الغربى للبلاد.



وتبلغ كلفة الأنبوب الذى أنشئ عام 1986 مليار دولار ويمتد من (صافر) إلى الخزان العائم فى (رأس عيسى) بطول 428 كيلومترا ويستوعب تقريبا من 850 ألف إلى 900 ألف برميل من النفط الخام.



كانت وثيقة رسمية مسربة قد كشفت مؤخرا عن توقيع ميليشيا الحوثى عقد بيع لكميات كبيرة من النفط الخام مجمدة فى أنبوب تصدير النفط الممتد من حقولِ صافر النفطية الى الخزان العائم فى رأس عيسى غرب اليمن الخاضع لسيطرتها.