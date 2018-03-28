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وزير قطاع الأعمال يتابع موقف مشروع التوسعات الجديدة بشركة مصر للألومنيوم

الأربعاء، 28 مارس 2018 11:58 ص
وزير قطاع الأعمال يتابع موقف مشروع التوسعات الجديدة بشركة مصر للألومنيوم وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوى





كتب عبد الحليم سالم
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عقد خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا مع الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، والمهندس عبد الظاهر عبد الستار رئيس شركة مصر للألومنيوم.

استمع الوزير إلى عرض تقديمى من رئيس شركة مصر للألومنيوم حول الموقف الحالى للشركة من الناحيتين الفنية والمالية وحجم الطاقة الإنتاجية والصادرات، إضافة إلى دراسة جدوى أولية لمشروع التوسعات، والذى تبلغ طاقته الانتاجية نحو 250 ألف طن مع تخفيض استهلاك الطاقة، وكذلك البدائل التمويلية المقترحة للمشروع وفترة استرداد التكلفة الاستثمارية.

ووجه بدوى إدارة الشركة القابضة وشركة مصر للألومنيوم بمراجعة أسس إعداد دراسة الجدوى والفروض الأساسية التى تم استخدامها فى حساب التكلفة الاستثمارية والمؤشرات المالية والاقتصادية لمشروع التوسعات، مشددا على ضرورة الإسراع فى إنجاز الدراسات والبدء فى الخطوات التنفيذية للمشروع فى أقرب وقت ممكن.

وأكد ضرورة الاستعانة باستشارى أو مقاول عام لإدارة مشروع التطوير يكون مسئولا عن متابعة المراحل المتلاحقة فى التعاقد على المعدات والخطوط الجديدة إلى أن يتم البدء الفعلى فى التشغيل، كما وجه بدراسة إنشاء صناعات جديدة بما يتيح الفرصة لتصدير منتجات بدلا من تصدير الخام وذلك بغرض تعميق الصناعة المحلية وتحقيق أعلى قدر من القيمة المضافة.

كما طلب الوزير من إدارة الشركة القابضة إعداد تقرير شامل حول صناعة الألومنيوم محليا وأهم التطورات فى هذه الصناعة عالميا على أن يتضمن مقومات شركة مصر للألومنيوم الفنية ومؤشراتها المالية والخطط المستقبلية ومن بينها مشروع التوسعات، مع إمكانية استعراض ذلك التقرير خلال الزيارة المرتقبة للوزير إلى مجمع الألومنيوم بنجع حمادى.


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