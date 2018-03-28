وزير الدفاع البحرينى يبحث مع وفد من الكونجرس الأمريكى سبل‎ التعاون المشترك

وزير الدفاع البحرينى يبحث مع وفد من الكونجرس الأمريكى سبل التعاون المشتركالأربعاء، 28 مارس 2018 02:09 م
وزير شئون الدفاع البحرينى الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة
أ ش أ
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بحث وزير شئون الدفاع البحرينى، الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة، فى مقر القيادة العامة، بالمنامة، اليوم الأربعاء، مع وفد من أعضاء مجلس الكونجرس الأمريكى، علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، أن الجانبين بحثا أيضًا - خلال اللقاء - عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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