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الأربعاء، 28 مارس 2018 03:22 م
خالد صلاح
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وزير الدفاع البحرينى يبحث مع وفد من الكونجرس الأمريكى سبل‎ التعاون المشترك

الأربعاء، 28 مارس 2018 02:09 م
وزير الدفاع البحرينى يبحث مع وفد من الكونجرس الأمريكى سبل‎ التعاون المشترك وزير شئون الدفاع البحرينى الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة





أ ش أ
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بحث وزير شئون الدفاع البحرينى، الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة، فى مقر القيادة العامة، بالمنامة، اليوم الأربعاء، مع وفد من أعضاء مجلس الكونجرس الأمريكى، علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، أن الجانبين بحثا أيضًا - خلال اللقاء - عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

 

 

 

 


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