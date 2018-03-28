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الأربعاء، 28 مارس 2018 03:18 م
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وزير البترول: تذليل أى عقبات تواجه العاملين فى إدلائهم بأصواتهم الانتخابية

الأربعاء، 28 مارس 2018 01:43 م
وزير البترول: تذليل أى عقبات تواجه العاملين فى إدلائهم بأصواتهم الانتخابية طارق الملا وزير البترول





كتب أحمد أبو حجر
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واصل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اطمئنانه على مشاركة العاملين بكافة المواقع البترولية والتعدينية وسهولة إدلائهم بأصواتهم الانتخابية فى سهولة ويسر وتذليل أى عقبات قد تعترض قيامهم بحقهم الدستورى واختيار رئيسهم للأربع سنوات القادمة بكل حرية، وذلك  فى إطار المتابعة المستمرة لانتظام سير الانتخابات الرئاسية للعاملين بقطاعى البترول والثروة المعدنية.

وقال الملا إنه تم تشكيل غرف عمليات بمواقع الإنتاج البترولى في رأس غارب ورأس شقير وأسيوط والأسكندرية والصحراء الغربية لمتابعة سير الانتخابات.

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وأكد الملا على ثقته التامة بجموع العاملين في البترول والثروة المعدنية مشيداً بكثافة مشاركتهم وخروجهم المشرف للإدلاء بأصواتهم كواجب وطنى ولدعم مصرهم الحبيبة ولإستمرار مسيرة الإنتماء والتنمية ورفعة الوطن، مؤكداً أن هذا التوجه ليس بجديد على العاملين بالبترول الذين يقدرون حجم المسئوليات الملقاه على عاتقهم للمساهمة فى بناء مسيرة مصر الجديدة .


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