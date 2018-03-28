وزير الأوقاف الفلسطينى يدعو لشد الرحال للمسجد الأقصى







أ ش أ

دعا وزير الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينى الشيخ يوسف ادعيس، المواطنين الفلسطينيين إلى تكثيف التوافد على المسجد الأقصى المبارك وشد الرحال إليه، رغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلى وقيوده التى تحول بينهم وبين أدائهم لعبادتهم، للتصدى لدعوات "منظمات الهيكل" إلى تفريغ المسجد الأقصى يوم الجمعة المقبل من المصلين، بذريعة "تنفيذ قرابين الفصح".

وأوضح ادعيس، فى بيان، أن عناصر تابعة لهذه المنظمات ألصقت قبل أيام إعلانات عنصرية على أبواب المسجد الأقصى المبارك، تدعو إلى افراغ الأقصى فيما سمته بـ"يوم الابكار التوراتى"، الذى يسبق يوم "الفصح"، واعتبر أن تصاعد اعتداءات الاحتلال الإرهابية ومستوطنيه فى الآونة الأخيرة فى القدس ينذر بعواقب وخيمة، لكونها تأتى ضمن مسلسل عنصرى متواصل يظهر فيه مدى استهتار الاحتلال الصهيونى بالمقدسات.

وناشد الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ موقف عملى لحماية مدينة القدس قبل أن تستولى عليها العنصرية الإسرائيلية، باعتبارها القلب النابض من الوطن، وجزءا من العقيدة، وواجب الدفاع عن القدس هو مسئولية كل المسلمين، وليس على الفلسطينيين وحدهم، وجدد ادعيس، الدعوة للشعوب العربية والإسلامية إلى شد الرحال للأقصى، ومدينة القدس، لدعمها، وحمايتها، ولإفشال كافة المخططات الإسرائيلية الرامية إلى السيطرة على المسجد.