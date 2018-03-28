هيئة الحقيقة والكرامة تتحدى البرلمان التونسى وتواصل عملها رغم تصويته ضدها







كتبت آمال رسلان

أعلنت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين صباح اليوم، الأربعاء، أن الهيئة ملزمة بمواصلة مسارها، وذلك عقب 24 ساعة من تصويت البرلمان التونسى ضد استمرار عملها، فى قرار يؤشر على تحدى للسلطة التشريعية فى البلاد.

وقالت بن سدرين فى مؤتمر صحفى صباح اليوم، الأربعاء، أن هيئة الحقيقة والكرامة ملزمة قانونيا بكشف الحقائق ومسائلة المسئولين عن جميع أنواع الانتهاكات وعليه فإنها ستواصل مهامها.

وصوت البرلمان التونسى فى وقت متأخر الاثنين الماضى على عدم تمديد مهلة "هيئة الحقيقة والكرامة" المكلفة "كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان" بين 1955 و2013 ومحاسبة المسئولين عنها، وبعد جلستين شهدتا توترا السبت والاثنين، رفض النواب بغالبية 68 صوتا تمديد تفويض الهيئة الذى كان ينتهى مبدئيا فى 31 مايو وامتناع شخصين وعدم تصويت أى نائب لصالح التمديد، بحسب ما أعلن البرلمان على تويتر.

وغادر العديد من النواب من بينهم من حزب النهضة الاسلامى الجلسة قبل التصويت اعتراضا على الشوائب فيه بحسب تعبيرهم، ونددت جهات عدة بالتصويت، بينما اعتبرت الهيئة أنها ليس بحاجة إلى موافقة البرلمان لمواصلة عملها.