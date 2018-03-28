نشوب حريق فى 25 فدانا بالداخلة بسبب سوء الأحوال الجوية

نشوب حريق فى 25 فدانا بالداخلة بسبب سوء الأحوال الجويةالأربعاء، 28 مارس 2018 04:55 م
جانب من الحريق
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
إضافة تعليق
نشب، منذ قليل، حريق فى مزارع نخيل بقرية القلمون على مساحة 20 فدانا، وحريق آخر فى مزارع بطريق الهنداو على مساحة 5 أفدنة تقريبا بالداخلة وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط كابلات كهرباء وأعمدة إنارة وأحد أبراج الكهرباء.
وعلى الفور تم الدفع بوحدات الإطفاء إلى مواقع الحريق رغم استمرار العواصف الترابية الشدية على مركز الداخلة لمحاولة السيطرة على النيران.
إضافة تعليق
مكاسب الفراعنة رغم السقوط أمام البرتغال واليونان فى معسكر سويسرا.. كوبر يطمئن على حراسة المرمى.. منتخب مصر يعتاد اللعب أمام الكبار ووسط الثلوج.. عودة مروان محسن.. وعبد الله السعيد لم يتأثر بأزمة القطبين
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة