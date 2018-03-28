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الأربعاء، 28 مارس 2018 07:24 م
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نشوب حريق فى 25 فدانا بالداخلة بسبب سوء الأحوال الجوية

الأربعاء، 28 مارس 2018 04:55 م
نشوب حريق فى 25 فدانا بالداخلة بسبب سوء الأحوال الجوية جانب من الحريق





الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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نشب، منذ قليل، حريق فى مزارع نخيل بقرية القلمون على مساحة 20 فدانا، وحريق آخر فى مزارع بطريق الهنداو على مساحة 5 أفدنة تقريبا بالداخلة وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط كابلات كهرباء وأعمدة إنارة وأحد أبراج الكهرباء.

 

وعلى الفور تم الدفع بوحدات الإطفاء إلى مواقع الحريق رغم استمرار العواصف الترابية الشدية على مركز الداخلة لمحاولة السيطرة على النيران.


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