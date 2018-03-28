video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 مارس 2018 12:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ندوة لـ"فولبرايت" بجامعة المنيا عن المنح بالجامعات الأمريكية

الأربعاء، 28 مارس 2018 11:33 ص
ندوة لـ"فولبرايت" بجامعة المنيا عن المنح بالجامعات الأمريكية جامعة المنيا





المنيا- حسن عبد الغفار
إضافة تعليق

نظمت جامعة المنيا بالتعاون مع هيئة فولبرايت الأمريكية بالقاعة الكبرى بمركز تكنولوجيا المعلومات بجامعة المنيا،ندوة تعريفية عن "التقدم لمنح  فولبرايت للبحث والدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية".

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أبو بكر محى الدين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وكانت الندوة التعريفية عن "التقدم لمنح  فولبرايت للبحث والدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية" لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين وطلاب الدراسات العليا، لإجراء أبحاثهم فى مرحلتى الماجستير والدكتوراه بالجامعات الأمريكية.

حضر الندوة الدكتور أحمد شوقى زهران مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد ومنسق الندوة، والدكتور ماجى نصيف المدير التنفيذى لهيئة فولبرايت، وخالد السيد على ممثلاً عن وزارة التعليم العالى وأسر هانى مسئول أول برامج هيئة فولبرايت.

وأشار الدكتور أحمد شوقى زهران، فى بيان إلى أنه يشترط حصول المتقدم للمنح لمرحلة الدراسات العليا سواء للماجستير أو الدكتوراه 550 درجة فى اختبار التويفل TOEFL،أو 6.5 فى اختبار IELTS لقياس مستوى اللغة، مشيراً بأنه خلال الندوة تحدث المحاضر للحضور عن أنواع منح الأبحاث ما بعد الدكتوراه والتى تشترط إجادة التحدث باللغة الإنجليزية وإعداد خطة بحث بها افكار جديدة ومتميزة وحديثة، ومنح للباحثين الشباب حتى سن 45.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس جامعة المنيا يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة 2018

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظ المنيا

جامعه المنيا

ابحاث




لا تفوتك
ضياء رشوان: عناوين BBC بعد تغطيتها لانتخابات الرئاسة تؤكد أن "مصر تحتفل"

ضياء رشوان: عناوين BBC بعد تغطيتها لانتخابات الرئاسة تؤكد أن "مصر تحتفل"

رويترز: الائتلاف الحاكم فى إثيوبيا يختار أبى أحمد رئيسا جديدا للوزراء

رويترز: الائتلاف الحاكم فى إثيوبيا يختار أبى أحمد رئيسا جديدا للوزراء

4 لاعبين يواجهون خطر الاستبعاد من المنتخب بعد معسكر سويسرا.. قلة الخبرة تطيح بمحمد عواد.."الرهبة" تمنع أفشة من التألق..اللغة تحرم سام مرسى من الإنسجام..وشيكابالا يواجه المجهول

4 لاعبين يواجهون خطر الاستبعاد من المنتخب بعد معسكر سويسرا.. قلة الخبرة تطيح بمحمد عواد.."الرهبة" تمنع أفشة من التألق..اللغة تحرم سام مرسى من الإنسجام..وشيكابالا يواجه المجهول

اليوم الثانى للانتخابات يسدل ستائره بمشاهد بارزة.. أحمد شفيق ومحمد فؤاد ودلال عبد العزيز أشهر الحضور.. مسن 90 عاما بعد التصويت: انتخبت السيسى.. أصغر ناخبة تشارك فى الدقى.. ومواطنة تقبل محافظ القاهرة

اليوم الثانى للانتخابات يسدل ستائره بمشاهد بارزة.. أحمد شفيق ومحمد فؤاد ودلال عبد العزيز أشهر الحضور.. مسن 90 عاما بعد التصويت: انتخبت السيسى.. أصغر ناخبة تشارك فى الدقى.. ومواطنة تقبل محافظ القاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة