ندوة لـ"فولبرايت" بجامعة المنيا عن المنح بالجامعات الأمريكية







المنيا- حسن عبد الغفار

نظمت جامعة المنيا بالتعاون مع هيئة فولبرايت الأمريكية بالقاعة الكبرى بمركز تكنولوجيا المعلومات بجامعة المنيا،ندوة تعريفية عن "التقدم لمنح فولبرايت للبحث والدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية".

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أبو بكر محى الدين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وكانت الندوة التعريفية عن "التقدم لمنح فولبرايت للبحث والدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية" لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين وطلاب الدراسات العليا، لإجراء أبحاثهم فى مرحلتى الماجستير والدكتوراه بالجامعات الأمريكية.

حضر الندوة الدكتور أحمد شوقى زهران مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد ومنسق الندوة، والدكتور ماجى نصيف المدير التنفيذى لهيئة فولبرايت، وخالد السيد على ممثلاً عن وزارة التعليم العالى وأسر هانى مسئول أول برامج هيئة فولبرايت.

وأشار الدكتور أحمد شوقى زهران، فى بيان إلى أنه يشترط حصول المتقدم للمنح لمرحلة الدراسات العليا سواء للماجستير أو الدكتوراه 550 درجة فى اختبار التويفل TOEFL،أو 6.5 فى اختبار IELTS لقياس مستوى اللغة، مشيراً بأنه خلال الندوة تحدث المحاضر للحضور عن أنواع منح الأبحاث ما بعد الدكتوراه والتى تشترط إجادة التحدث باللغة الإنجليزية وإعداد خطة بحث بها افكار جديدة ومتميزة وحديثة، ومنح للباحثين الشباب حتى سن 45.