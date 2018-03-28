ناخبات بالأقصر يرتدين الكمامات الطبية للتصويت بالانتخابات الرئاسية







كتب أحمد جودة

حرصت السيدات بمحافظة الأقصر على مواصلة التصويت فى الانتخابات الرئاسية، فى الدقائق الأخير من غلق مراكز الاقتراع، وذلك تزامنا مع هبوب عواصف ترابية ورملية على مختلف محافظات الجمهورية.



المجلس القومى للمرأة

ونشر المجلس القومى للمرأة، احتشاد الناخبات أمام مراكز الإقتراع بمحافظة الأقصر، متحدين العواصف الترابية، وذلك بارتداء "الكمامات الطبية"، مضيفا «رغم الأجواء الصعبة..سيدات الأقصر يواصلن الإدلاء بأصواتهن فى ثالث يوم للانتخابات الرئاسية 2018».



سيدة ترتدى كمامة من امام اللجان الانتخابية

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الإثنين، على أن ينتهى الاستحقاق الديمقراطى اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.



احتشاد كبار السن قبل غلق اللجان الانتخابية بالاقصر

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.