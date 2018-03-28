موشرات أولية: السيسى 733 صوتا.. وموسى 3 أصوات بلجنة 18 بالشرقية

موشرات أولية: السيسى 733 صوتا.. وموسى 3 أصوات بلجنة 18 بالشرقيةالأربعاء، 28 مارس 2018 11:01 م
عمليات الفرز
كتب أحمد عبد الرحمن
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أسفرت عمليات فرز أصوات الناخبين باللجنة الفرعية 18 بمحافظة الشرقية، عن حصول الرئيس عبد الفتاح السيسى على 733 صوتاً، بينما حصل المرشح موسى مصطفى موسى حصل على 3 أصوات، حسبما أفادت فضائية "ON E".
يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت الاثنين 26 مارس واستمرت حتى العاشرة مساء الأربعاء 28 مارس وشهدت إقبالا كثيفا خلال الأيام الثلاثة وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.
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