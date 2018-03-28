موجز الساعة6.. الوطنية للانتخابات: تطبيق غرامة مالية على المتخلفين عن التصويت







نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة فى مقدمتها أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها ستعمل على تطبيق أحكام القانون فى شأن توقيع غرامة مالية على الناخبين الذين يتخلفون عن الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، إضافة إلى تحذير هيئة الأرصاد من سوء حالة الطقس.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء

أ ش أ: الوطنية للانتخابات ستطبق الغرامة المالية على المتخلفين عن التصويت

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها ستعمل على تطبيق أحكام القانون فى شأن توقيع غرامة مالية على الناخبين الذين يتخلفون عن الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، معربة فى ذات الوقت عن تقديرها البالغ للناخبين الذين شاركوا فى العملية الانتخابية إعمالا لحقهم الدستورى والقانونى وتلبية لنداء الوطن.

الوطنية للانتخابات: انتهاء التصويت اليوم ولا صحة لمد عمل اللجان.. وتحذر: سنحاسب أى وسيلة إعلام تنشر شائعات عن النتيجة.. وإحالة جرائم دعوات المقاطعة للنائب العام.. ويحق للمرشحين الطعن خلال 48 ساعة من الإعلان

قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسم الهيئة، إن الهيئة ستُحاسب وسائل الإعلام المروجة للشائعات، وإن غرامة عدم التصويت منصوص عليها فى القانون ولم تستحدثها الهيئة، وبحسب القانون فإن كل من يتخلف يُعاقب بغرامة 500 جنيه.

صور.. عواصف ترابية بأسيوط والمنيا والوادى الجديد تعيق التصويت بالانتخابات

شهدت 3 محافظات بالصعيد وهى أسيوط والمنيا والوادى الجديد، حالة من الطقس السيئ، حيث انتشرت العواصف الترابية الشديدة، وهو الأمر الذى تسبب فى إعاقة عدد من المواطنين من النزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية فى يومها الثالث.

صور.. الشعب على حق.. مقالش للصناديق لأ".. أهالى القناة يحتشدون فى آخر أيام التصويت.. ورئيس الأركان يتفقد اللجان الانتخابية بالإسماعيلية.. والنادى المصرى يكافئ الناخبين بـ5 آلاف تذكرة لمباراة مونانا

واصلت حشود غفيرة من المواطنين فى محافظات مصر الزحف تجاه اللجان الانتخابية لليوم الثانى على التوالى، ومتابعات من القيادات الشعبية والتنفيذية.

رئيس الوزراء: الاتفاق على سعر الدولار والبترول بالموازنة الجديدة و17 مليار جنيه لتطوير الصرف الصحى

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك موازنة جديدة سيتم اعتمادها وإرسالها لمجلس النواب قبل هذا الأسبوع، وهناك مشروعات كبيرة فى الصحة والبترول والإسكان والكهرباء ومشروعات فى التربية والتعليم.

"تحيا مصر حرة.. تحيا ألف مرة" شعار المصريين فى ثالث أيام الانتخابات.. 5 مشاهد غير مسبوقة تزين وجه الديمقراطية فى الانتخابات الرئاسية.. العجائز بيد الشباب.. والنساء فى المقدمة.. والجيش والشرطة فى خدمة الشعب

قبل ساعات من غلق باب التصويت فى ماراثون الانتخابات الرئاسية 2018، التى تجرى بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ومنافسه موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، شهدت اللجان الانتخابية إقبال كبير من الناخبين فى مختلف محافظات الجمهورية فى صورة عكست للعالم مدى وعى المواطن المصرى بأهمية فى الاستحقاق الانتخابى.

رئيس الوزراء: استراتيجية جديدة لتطوير التعليم سيتم تطبيقها هذا العام

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء أن هناك مشروعات قومية فى الإسكان والصرف الصحى والتربية والتعليم والصحة ضمن خطة استثمارات الدولة بالعام الجديد.

"طول ما محمد فى إيد حنا.. مصر هتفضل جنة".. 30 صورة تحكى ملحمة الشعب التاريخية فى ماراثون الانتخابات الرئاسية.. الطوابير والمسيرات الحاشدة تكسو الشوارع.. والشباب يقودون الشيوخ نحو اللجان من الإسكندرية وحتى أسوان

شهدت فعاليات الانتخابات الرئاسية فى اليوم الثالث، انتشار كبير للطوابير الانتخابية بمختلف أنحاء محافظات مصر، كما تم تنظيم عدد من المسيرات الحاشدة للجامعات والمدارس والجهات المختلفة بالمحافظات، للتأكيد على نجاح العرس الانتخابى بمصر وسط إقبال مميز من الناخبين.

صور.. صفوت الشريف يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بالتجمع الخامس

أدلى صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق ووزير الإعلام الأسبق بصوته فى الانتخابات الرئاسية باللجنة الفرعية بمدرسة إبراهيم الرفاعى بالتجمع الأول.

وزير المالية يعلن تثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16 جنيها خلال أبريل

قال عمرو الجارحى وزير المالية فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" إنه تقرر تثبيت سعر الدولار الجمركى على معدلاته الحالية، 16 جنيها بداية من أول أبريل 2018 ولمدة شهر.

صور.. "المعمرون يصوتون".. عجوز "107 سنوات" تصوت فى بنى سويف.. وكفيف: "علمولى ع النجمة".. وأكبر معمرة بالمنيا: "جاية علشان خاطر السيسى".. والأغانى الوطنية أمام لجان الفيوم والدفع بـ94 أتوبيسا

شهدت محافظات شمال الصعيد بنى سويف والفيوم والمنيا وأسيوط توافد للمواطنين على المقار الانتخابى منذ الصباح الباكر، وفى محافظة بنى سويف توجهت فتحية مسعد سليمان البالغة من العمر 107 سنوات إلى إحد اللجان الانتخابية ببنى سويف للتصويت فى الانتخابات الرئاسية.

صور.. هند 20 عاما تدلى بصوتها بكفر الشيخ رغم إجرائها عملية جراحية أمس

أكد المستشار محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، على أن المنظمة رصدت حالة إنسانية فريدة، حيث توجه المواطن عبد التواب على عبد التواب اتصل بنقطة شرطة الفيروز بمحافظة كفر الشيح، للإبلاغ برغبة ابنته المواطنة هند 20 عاما، والتى قامت بعملية جراحية أمس وتريد الإدلاء بصوتها الانتخابى لكنها لا تستطيع التحرك.

الأرصاد: موجة عدم استقرار الطقس تستمر 48 ساعة ونهايتها مساء غد

أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس مجلس إدارة الهيئة الهامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تستمر هذه الموجة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية لمدة 48 ساعة لتنتهى مساء غد الخميس، على أن يبدأ الاستقرار فى الأحوال الجوية بداية من صباح الجمعة المقبل.

صور.. محمد سعد يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بالدقى

أدلى النجم محمد سعد اليوم الأربعاء، بصوته فى الانتخابات الرئاسية بمقر لجنته بمدرسة الشهيد عامر عبد المقصود فى شارع التحرير بالدقى، حيث حرص سعد على المشاركة فى هذا الحدث خلال اليوم الثالث والأخير للانتخابات.

صور.. محمد بركات يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة بلجنته بمدينة نصر

أدلى محمد بركات نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، بصوته اليوم الأربعاء، فى لجنته الانتخابية بمدينة نصر، حيث حرص على التقاط الصور التذكارية مع الناخبين وقوات الأمن الذين قابلوه بالترحاب.

الاحتياطيون خذلوا كوبر فى ودية اليونان.. عواد "لسه بدرى عليه".. المحمدى يخشى على قدميه.. عمر جابر شارك فى غير مركزه.. عاشور لم يقنع دولياً.. رمضان ومؤمن وشيكا والشحات "شاهد ما شافش حاجة "

خسر المنتخب الوطنى أمس أمام نظيره اليونانى بهدف مقابل لا شىء فى الودية الثانية التى أقامها الفراعنة فى معسكر سويسرا، استعداداً لكأس العالم بروسيا خلال الفترة من منتصف يونيو إلى منتصف يوليو من العام الجارى.