موجة من الطقس السيئ تضرب الدقهلية فى ثالث أيام الانتخابات الرئاسية







الدقهلية - محمدحيزة

تعرضت مدن ومراكز محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، لموجة من الطقس السيئ بدأت بسقوط أمطار خفيفة على معظم أنحاء المحافظة، وسط رياح وموجة صقيع خفيفتين وشديدتين تسبب فى قلة عدد الناخبين المقبلين عل التصويت بلجان الانتخابات الرئاسية.

من جانبه، قال الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، إنه قرر رفع حالة الطوارئ لمواجهة سقوط الأمطار، منذ إطلاق هيئة الإرصاد الجوية تحذيراتها بهطول أمطار.

وأضاف المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية تتابع سير العملية الإنتخابية وتتلقي البلاغات وتذليل كافة العقبات التى تواجة الناخبين.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الإثنين، وتستمر حتى اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.