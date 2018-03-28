مواطنون يحتفلون بترديد أغنية "قالوا إيه" أمام اللجان بشبرا

كتب محمد عراقى - لبنى عبد الله - كريم عبد العزيز - محمد العاصى

شهدت اللجنة الانتخابية بمدرسة التوفيقية بشبرا توافد عدد كبير من المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الأخير للانتخابات الرئاسية، وردد الناخبون أغنية قالوا إيه وسط هتافات مؤيدة من المارة.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.