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الأربعاء، 28 مارس 2018 07:45 م
خالد صلاح
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مقتل شرطى واثنين مدنيين شمال شرق محافظة ديالى العراقية

الأربعاء، 28 مارس 2018 06:04 م
مقتل شرطى واثنين مدنيين شمال شرق محافظة ديالى العراقية القوات العراقية - أرشيفية





أ ش أ
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قتل شرطى، واثنان من المدنيين، جراء انفجار عبوة ناسفة، وإطلاق نار شمال شرق محافظة ديالى العراقية.

وقال مصدر محلى فى المحافظة - وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الأربعاء - إن "عبوة ناسفة موضوعة على ضفاف نهر (خريسان) قرب قرية (شيخى) شمال شرق ب‍عقوبة انفجرت فى اثنين مدنيين ما أدى إلى مقتلهما على الفور"، وأضاف المصدر، أن شرطيا يعمل فى قوات مكافحة المتفجرات قتل فى إطلاق نار من مجهول فى أطراف ناحية (أبى صيدا) شمال شرق بعقوبة.

 


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