مقتل شرطى واثنين مدنيين شمال شرق محافظة ديالى العراقية

مقتل شرطى واثنين مدنيين شمال شرق محافظة ديالى العراقيةالأربعاء، 28 مارس 2018 06:04 م
القوات العراقية - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق
قتل شرطى، واثنان من المدنيين، جراء انفجار عبوة ناسفة، وإطلاق نار شمال شرق محافظة ديالى العراقية.
وقال مصدر محلى فى المحافظة - وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الأربعاء - إن "عبوة ناسفة موضوعة على ضفاف نهر (خريسان) قرب قرية (شيخى) شمال شرق بعقوبة انفجرت فى اثنين مدنيين ما أدى إلى مقتلهما على الفور"، وأضاف المصدر، أن شرطيا يعمل فى قوات مكافحة المتفجرات قتل فى إطلاق نار من مجهول فى أطراف ناحية (أبى صيدا) شمال شرق بعقوبة.
إضافة تعليق
مكاسب الفراعنة رغم السقوط أمام البرتغال واليونان فى معسكر سويسرا.. كوبر يطمئن على حراسة المرمى.. منتخب مصر يعتاد اللعب أمام الكبار ووسط الثلوج.. عودة مروان محسن.. وعبد الله السعيد لم يتأثر بأزمة القطبين
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة