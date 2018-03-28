مقتل أكثر من 70 حوثيا فى غارات لمقاتلات التحالف العربى بصعدة







صنعاء (أ ش أ)

أفادت مصادر عسكرية يمنية اليوم الأربعاء، بأن قوات التحالف العربى نفذت أكثر من 30 غارة جوية استهدفت بها مواقع لمليشيات الحوثى،وذلك فى اليوم الثالث عقب عملية إطلاق الحوثيين 7 صواريخ باليستية على السعودية والتى تصدت لها قوات الدفاع الجوى السعودى.

وقالت المصادر وفقا لما ذكرته قناة "العربية الحدث"،إن الغارات التى نفذتها مقاتلات التحالف العربى تمركزت فى محافظة صعدة، وشمال صنعاء،كما استهدفت مواقع لمسلحين حوثيين، وأهدافا عسكرية تابعة لهم، منها منصة صاروخ باليستى فى معسكر الاستقبال بضلاع همدان.

وأضافت أن المقاتلات دمرت مجموعات عسكرية متحركة وثابتة فى مديريات حرف سفيان، وباقم، وكتاف، ورازح، ومجز، والصفراء، ومدينة صعدة.مشيرا إلى أن حصيلة قتلى العناصر الحوثية فى تلك الغارات تجاوزت 70 عنصرا،مع تدمير المركبات العسكرية التابعة لهم.

من جهة أخرى، تمكنت قوات الجيش اليمنى بالتعاون مع طيران التحالف العربى،من تحقيق تقدم جديد شمالى محافظة لحج جنوب اليمن، وتأمين معسكر طيبة الاستراتيجى الرابط بين محافظتى الجوف وصعدة.

وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش حررت "جبل شيفان" الاستراتيجى بمديرية القبيطة شمالى لحج، كما حققت تقدما فى "جبال الكسري" و"المزحلق" و"الممشاج" بذات المنطقة، وتواصل التقدم باتجاه مدينة الراهدة جنوبى تعز.

كما سيطرت قوات الجيش اليمني، على كامل قرية العلوب جنوب مدينة الراهدة، وتواصل التقدم ميدانيا لقطع خط إمداد الميليشيات الحوثية فى اتجاه منطقتى الشريجة، والراهدة، جنوبى شرق تعز.