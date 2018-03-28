مصدر عسكرى: الجيش السورى يستعد لعملية "ضخمة" فى دوما

مصدر عسكرى: الجيش السورى يستعد لعملية "ضخمة" فى دوماالأربعاء، 28 مارس 2018 09:02 ص
الجيش السورى - أرشيفية
رويترز
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قالت صحيفة موالية للحكومة السورية، اليوم الأربعاء، إن الجيش السورى يستعد لعملية "ضخمة" فى آخر مدينة يسيطر عليها مقاتلو المعارضة فى الغوطة الشرقية ما لم تقبل جماعة جيش الإسلام بتسليم المنطقة.
وأكدت صحيفة الوطن نقلا عن مصدر عسكرى "توجه جميع القوات العاملة فى الغوطة الشرقية استعدادا لبدء عملية عسكرية ضخمة فى دوما ما لم يوافق إرهابيو جيش الإسلام على تسليم المدينة ومغادرتها".
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