مصدر عسكرى: الجيش السورى يستعد لعملية "ضخمة" فى دوما







رويترز

قالت صحيفة موالية للحكومة السورية، اليوم الأربعاء، إن الجيش السورى يستعد لعملية "ضخمة" فى آخر مدينة يسيطر عليها مقاتلو المعارضة فى الغوطة الشرقية ما لم تقبل جماعة جيش الإسلام بتسليم المنطقة.

وأكدت صحيفة الوطن نقلا عن مصدر عسكرى "توجه جميع القوات العاملة فى الغوطة الشرقية استعدادا لبدء عملية عسكرية ضخمة فى دوما ما لم يوافق إرهابيو جيش الإسلام على تسليم المدينة ومغادرتها".