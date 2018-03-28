مصادر يمنية: القوات الشرعية تصد هجمات للحوثيين فى محافظتى تعز ولحج







عدن(أ ش أ)

أفادت مصادر ميدانية يمنية اليوم الأربعاء، أن القوات الشرعية تمكنت من صد هجمات للمتمردين الحوثيين فى محافظتى تعز ولحج جنوبى البلاد.

وقالت المصادر الميدانية ـ وفقا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية، إن القوات الحكومية تصدت لهجوم لميليشيات الحوثى على مواقع فى تباب الخزان ومواقع أخرى فى مديرية حيفان جنوبى تعز، مضيفا أن الهجوم الفاشل تزامن مع معارك وقصف مدفعى متبادل بين الجانبين فى منطقة المفاليس بالمديرية ذاتها.

من جهة أخرى، تمكن الجيش الوطنى اليمنى من التصدى لهجمات لمليشيات الحوثى التى حاولت استعادة مواقع خسرتها بمحافظة لحج.

وقالت مصادر يمنية إن القوات الحكومية تستعد للسيطرة على تلة الطويلة، مشيرة إلى أن القوات الشرعية تقوم بعملية تأمين المواقع الواقعة بعد سوق الشريجة عبر إرسال تعزيزات عسكرية.

كما اندلعت معارك عنيفة بين وحدات الجيش اليمنى ومليشيا الحوثى الإنقلابية، فى وادى الزنوج ومحيط جبل الوعش، شمالى مدينة تعز.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات الجيش اليمنى تمكنت تحرير عدد من المواقع والمبانى قرب تلة البطانية والكمبتين محيط جبل الوعش، وسط خسائر فادحة فى صفوف المليشيا.

وفى السياق ذاته، دارت مواجهات عنيفة وبمختلف الأسلحة، إثر هجوم شنته مليشيا الحوثى الانقلابية فى محيط القصر الجمهورى ومعسكر التشريفات، وتمكن الجيش اليمنى من التصدى للهجوم وذلك بعد مواجهات عنيفة، فيما لجأت مليشيا الحوثى إلى قصف الأحياء السكنية بالمدفعية الثقيلة.

إلى ذلك تتواصل المعارك بين قوات الجيش اليمنى فى اللواء الرابع مشاه جبلى ومليشيا الحوثى الإنقلابية، بمديرية حيفان، حيث شنت قوات الجيش هجوما عنيفا على مواقع الحوثيين فى العبلية والصلة بالمفاليس، بمديرية حيفان، جنوبى تعز.



