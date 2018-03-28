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مسن 90 عاما يدلى بصوته فى لجنة بمركز التطور التكنولوجى بالغردقة

الأربعاء، 28 مارس 2018 06:58 م
مسن 90 عاما يدلى بصوته فى لجنة بمركز التطور التكنولوجى بالغردقة المسن يدلى بصوته





البحر الأحمر - عماد عرفة
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أدلى الحاج عبد الراضى، الذى يبلغ من العمر 90 عاماً بصوته فى اللجنة رقم 35 داخل مركز التطوير التكنولوجى بمدينة الغردقة رغم كبر سنه.

وقال الحج عبد الراضى إنه عاصر 7 رؤساء والسيسى بدء محمد نجيب وحتى السيسى مؤكدا أن السيسى واجه تحديات كبيرة وعبر بمصر لبر الأمان.

وناشد عبدالراضى المصريين على النزول للجان والإدلاء بالأصوات لممارسة الحق الانتخابى وهذا واجب وطنى على كل مصري.

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة البحر الأحمر 336 ألفا و954 مواطنا يصوتون فى 110 لجنة فرعية تشرف عليها 8 لجان عامة و109 مركزا انتخابيا.

ويذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.


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