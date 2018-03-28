مسلحون مجهولون يغتالون نائبة فى برلمان ولاية جنوب غرب الصومال







مقديشيو أ ش أ

ذكرت إذاعة "شابيلي" الصومالية، اليوم الأربعاء، أن مسلحين اغتالوا رقية أبشر نور النائبة فى برلمان ولاية جنوب غرب الصومال فى العاصمة مقديشيو.

ونقلت الإذاعة عن مسؤولين محليين قولهم إن رقية نُقلت بعد الهجوم إلى المستشفى إلا أنها توفيت متأثرة بجروحها، ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، لكن حركة الشباب المتطرفة نفذت هجمات مشابهة من قبل.