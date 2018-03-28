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مراقبو "الجامعة العربية": العنصر النسائى أبرز المظاهر الإيجابية للانتخابات

الأربعاء، 28 مارس 2018 10:37 م
مراقبو "الجامعة العربية": العنصر النسائى أبرز المظاهر الإيجابية للانتخابات





كتب رامى ناجى _ هانى محمد
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وصف مراقبون الانتخابات التابعين لجامعة الدول العربية، العملية الانتخابية التى أجريت على مدار الثلاث أيام الماضية، بأنها ممتازة.
 
وعن أبرز ملحظاتهم عن العملية الانتخابية، قالوا فى تصريحات صحفية، من داخل اللجنة العامة للفرز بمركز شباب الشيخ زايد والتى تضم لجان ٦ أكتوبر والشيخ زايد و الواحات، إن العنصر النسائى كان له دور كبير فى المشاركة بالانتخابات كناخبين وأعضاء لجان، حيث تعدت نسبة تمثليهم فى اللجان ٥٠٪؜.
 
 
وأشادوا متابعين الانتخابات، بالتنظيم وسير العملية الانتخابية داخل اللجان، والتأمين من الخارج.
 
 
يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الإثنين، على أن ينتهى الاستحقاق الديمقراطى اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.
 
 
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.

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