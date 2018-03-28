مديرو الأمن: نتصدى بكل حسم لأى محاولات المساس بسير العملية الانتخابية







كتب محمود عبد الراضى

قاد مديرو الأمن والقيادات الأمنية جولات مفاجئة فى الشوارع، تفقدوا خلالها خدمات تأمين مقار لجان الانتخابات للتاكد من انتظام جميع الخدمات وسير العمل والتأكيد على تقديم كافة أوجه المساعدة للمواطنين أثناء عملية التصويت والتأكيد على حسن معاملة الجمهور، لا سيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وشددت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات الأمنية بكافة محافظات الجمهورية، وتم رفع درجة الاستعداد الأمنى لتأمين مجريات العملية الانتخابية وتوفير المناخ الأمن للمواطنين والتصدى بكل حسم وحزم لأى محاولة من شأنها المساس بسير العملية الانتخابية أو النيل من مقومات الاستقرار الأمنى.





يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الإثنين، على أن ينتهى الاستحقاق الديمرقراطى اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.