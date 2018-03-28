محافظ قنا يتابع سير العملية الانتخابية بمراكز قـفط وقوص ونقادة

قام اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا يرافقه اللواء صلاح محمد عبدالحفيظ مساعد قائد الجيش الثالث الميدانى واللواء علاء العياط مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا والعميد أحمد إسماعيل إبراهيم قائد مركز القيادة الرئيسى لمحافظة قنا، بجولة تفقدية لعدد من المقرات الانتخابية بمراكز قـفط وقوص ونقادة للاطمئنان على انتظام سير العملية الانتخابية وفتح اللجان فى المواعيد المقررة وبدء توافد الناخبين على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم حرصا على المشاركة الفعالة، ووجه المحافظ بضرورة استمرار التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بسير العملية الانتخابية والمتابعة الميدانية وتقديم جميع التسهيلات للناخبين.

بدأ المحافظ والوفد المرافق له جولتهم بمركز قـفط حيث تفقدوا سير العملية الانتخابية بعدد من اللجان شملت ( مدرسة الوحدة المجمعة بالبراهمة – مدرسة البراهمة الابتدائية – مدرسة الشهيد ابوالحجاج دنقل الابتدائية – مدرسة النصر الابتدائية – مدرسة الشهيد فؤاد الابتدائية) .

وفى مركز قوص تابعوا العملية الانتخابية بلجان ( الوحدة الصحية بقرية المخزن – مدرسة المسيد الاعدادية – مدرسة جراجوس الاعدادية – مدرسة العويضات الابتدائية – مدرسة قوص الثانوية التجارية ) وفى مركز نقادة تفقدوا عدد من اللجان شملت ( لجنة الادارة الزراعية بنقادة – مدرسة نقادة الثانوية بنين- مدرسة نقادة الثانوية بنات – مدرسة الشيخ الشعراوى الابتدائية بكوم الضبع ) .

وأضاف محافظ قنا أن غرف العمليات التى تم تشكيلها بالمحافظة والوحدات المحلية لمدن المحافظة التسعة لم تتلقى اى شكاوى بشأن العملية الإنتخابية، لافتا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية فى حالة انعقاد دائم لحين انتهاء عملية التصويت وإعلان النتيجة.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.