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محافظ سوهاج يشيد بقاضى خرج من لجنته لمساعدة مسن على الإدلاء بصوته

الأربعاء، 28 مارس 2018 02:34 م
محافظ سوهاج يشيد بقاضى خرج من لجنته لمساعدة مسن على الإدلاء بصوته مسن يدلى بصوته بسوهاج





سوهاج – عمرو خلف
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أشاد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، بخروج قاضى من لجنته بمدرسة الفنية الصناعية بناحية مركز المراغة، لمساعدة مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة وهو داخل مركبة " توك توك " ليقوم بالتوقيع فى كشوف الانتخاب والإدلاء بصوته .

 

وأضاف محافظ سوهاج، أنه جارى متابعة سير أعمال اللجان الانتخابية بدائرة المحافظة بجميع المراكز والقرى والمدن، مشيرًا إلى توافد المواطنين بأعداد كبيرة على لجان الانتخابات الرئاسية لليوم الثالث على التوالى بمركز المراغة بدء من الساعة التاسعة صباح اليوم وحتى الآن .

 

وشدد عبد المنعم، على اليقظة التامة والعمل على راحة المواطنين خاصة مع الزيادة المتوقعة لأعداد المواطنين الذين سيقومون بالإدلاء بأصواتهم مع نهاية اليوم وعودة الموظفين والمزارعين من أعمالهم .

 

ومن جانبه قال محمد إمبابى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، إنه منذ الساعة التاسعة من صباح اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية بدأ المواطنين فى التوافد على اللجان الانتخابية بقرى ومدينة المراغة للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية حيث تواجدت الأجهزة المعنية وبالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة، مشيرا إلى أن عدد اللجان الفرعية بمركز شرطة المراغة 72 لجنة فرعية ويضم 225 ألفا و491، كما تم توفير عدد من المركبات لذوى الاحتياجات الخاصة لنقلهم لمقرات الاقتراع.

 

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

 

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.

اقبال الناخبين بالمراغة لليوم الثالث (2)
 
 
اقبال الناخبين بالمراغة لليوم الثالث (4)
 
 
اقبال الناخبين بالمراغة لليوم الثالث (3)
 
اقبال الناخبين بالمراغة لليوم الثالث (5)
 
اقبال الناخبين بالمراغة لليوم الثالث (10)

 

اقبال الناخبين بالمراغة لليوم الثالث (9)

 


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