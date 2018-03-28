محافظ سوهاج : تحرير 138 محضر مرافق واشغالات في حملة مكبرة بحي شرق







سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم،محافظ سوهاج عن تحرير 138 محضر مرافق واشغالات في حملة مكبرة بحي شرق بالاشتراك مع شرطة المرافق،مشددا علي الوحدات المحلية بتنفذ خطة المحافظة وتكثيف الحملات وإزالة الاشغالات ورفع التعديات علي الطرق والشوارع العامة وإلزام الباعة الجائلين بالأماكن المخصصة لهم ، وتيسير الحركة المرورية علي المواطنين والسيارات بشوارع المحافظة .

ومن جانبه قال صلاح المازني رئيس الوحدة المحلية لحي شرق فى بيان للمحافظة،أن الوحدة قامت بالتعاون مع قسم شرطة المرافق بحملة مكبرة ورفع الإشغالات وضبط الباعة الجائلين واصحاب محلات الخضر والفاكهة والذين يشغلون الطريق حتي منتصف الشارع خلف برج الشرطة بالحى.

كما تم إزالة اسباب تضرر أهالي المنطقة،وأسفرت الحملة عن تحرير 113 محضر اشغال طريق ومضبوطات متنوعة ، وتحرير 2 مخالفة لقانون النظافة ، وتحرير 4 عدم حمل شهادة صحية ، وتحرير 5 بائع متجول بدون ترخيص ، وتحرير 14 ازالة فرش فاكهة ، وجاري اعمال المتابعة المستمرة وتكثيف الحملات .