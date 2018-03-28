محافظ الأقصر يقرر تعليق الدراسة غدًا بسبب العاصفة الترابية

محافظ الأقصر يقرر تعليق الدراسة غدًا بسبب العاصفة الترابيةالأربعاء، 28 مارس 2018 09:46 م
محمد بدر محافظ الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن محمد بدر محافظ الأقصر، تعليق الدراسة فى مدارس المحافظة غدًا الخميس، عقب العاصفة الترابية التى ضربت مدن وقرى المحافظة.
وكانت المحافظة قد قررت وقف حركة المرور فى الطرق الصحراوية الشرقية والغربية، وذلك عقب وصول العاصفة الترابية للمدينة، والتى أسفرت عن وقوع عدد من الأشجار وأعمدة الإنارة بالطرق الزراعية والشوارع الداخلية بالمدن، ورفعت المحافظة حالة الطوارئ لمواجهة العاصفة الترابية.
وفى السياق نفسه، أعلن محمد بدر محافظ الأقصر، رفع حالة الطوارئ ومراقبة الطرق الصحراوية والسريعة بالمحافظة، لحين انتهاء العاصفة التى ضرب الأقصر بعد أن بدأت فى أسيوط وسوهاج وقنا منذ ظهر اليوم.
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