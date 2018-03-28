مجلس الأمن التركى يؤكد على ضرورة الانسحاب الفورى للإرهابيين من منبج







رويترز

قال مجلس الأمن القومى التركى، إن على الإرهابيين فى منبج الانسحاب على الفور، وإلا فلن تتردد تركيا فى القيام بمبادرة.

وكان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، قال الاثنين الماضى، إن معارضة أمريكا الانسحاب من منبج السورية قد لا تكون وجهة نظر ترامب الشخصية، وفى سياق آخر أكد الرئيس التركى أن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى "يبقى هدفا استراتيجيا" لأنقرة، وذلك قبل توجهه إلى بلغاريا لحضور قمة مع قادة المؤسسات الأوروبية، وقال أردوغان للصحفيين قبل المغادرة الى فارنا "الانضمام الكامل إلى الاتحاد الأوروبى يبقى هدفنا الاستراتيجى".