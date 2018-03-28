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الأربعاء، 28 مارس 2018 11:26 م
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مؤشرا أولية.. لجنة بحلايب: السيسى 902 صوت وموسى 37 صوتا

الأربعاء، 28 مارس 2018 11:04 م
مؤشرا أولية.. لجنة بحلايب: السيسى 902 صوت وموسى 37 صوتا فرز الاصوات





البحر الأحمر - عماد عرفة
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انتهت اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية داخل احدى لجان مدينة حلايب ، من عملية الفرز، والتى حصل فيها المرشح عبد الفتاح السيسى على 902 صوت وموسى على 37 صوتا وكانت عدد الاصوات الباطلة 67 صوت .

 
 

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