مؤشرا أولية.. لجنة بحلايب: السيسى 902 صوت وموسى 37 صوتا

مؤشرا أولية.. لجنة بحلايب: السيسى 902 صوت وموسى 37 صوتاالأربعاء، 28 مارس 2018 11:04 م
فرز الاصوات
البحر الأحمر - عماد عرفة
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انتهت اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية داخل احدى لجان مدينة حلايب ، من عملية الفرز، والتى حصل فيها المرشح عبد الفتاح السيسى على 902 صوت وموسى على 37 صوتا وكانت عدد الاصوات الباطلة 67 صوت .
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