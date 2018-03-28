مؤشرا أولية.. لجنة بحلايب: السيسى 902 صوت وموسى 37 صوتا







البحر الأحمر - عماد عرفة

انتهت اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية داخل احدى لجان مدينة حلايب ، من عملية الفرز، والتى حصل فيها المرشح عبد الفتاح السيسى على 902 صوت وموسى على 37 صوتا وكانت عدد الاصوات الباطلة 67 صوت .